Israel afirma ter eliminado líder da Jihad Islâmica em Rafah, sul de Gaza

Além de oficial de alto escalão de grupo militar palestino, mais 30 combatentes foram neutralizados após ataque israelense

EFE/EPA/AYAL MARGOLIN A guerra em Gaza completou ontem 300 dias



O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira (2) que eliminou em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, um líder da Jihad Islâmica, Mohammad al Jabari, vice-diretor da unidade de fabricação de armas do grupo. Além do alvo específico, foram neutralizados cerca de outros 30 supostos combatentes. “Al Jabari foi responsável pelo financiamento da infraestrutura de fabricação de armas para a Jihad Islâmica no norte de Gaza, distribuindo salários e fundos, e fez parte das tentativas de restaurar as capacidades e infraestrutura de fabricação de foguetes da Jihad Islâmica”, afirmou um comunicado militar israelense. O Exército acrescentou que a Divisão 162 continua suas “atividades operacionais precisas baseadas em inteligência” na área de Rafah; e nas últimas horas eliminaram cerca de 30 supostos combatentes palestinos “em combates corpo a corpo e ataques aéreos”.

Segundo o Exército, antes do ataque, “inúmeras medidas foram tomadas para mitigar o risco de danos aos civis”. As Forças de Defesa de Israel informaram ainda que mantêm sua “atividade operacional” no centro da Faixa de Gaza, onde identificaram uma “célula terrorista” que saía de um túnel e a eliminaram, além de atacarem uma estrutura onde se encontravam numerosos artefatos explosivos e armas. A guerra em Gaza completou ontem 300 dias, nos quais 39.500 palestinos morreram e mais de 90.000 ficaram feridos, enquanto corre o risco de se espalhar para uma escalada de guerra regional, depois de Israel ter matado o principal líder político do Hamas nos últimos dias, Ismail Haniyeh, em Teerã; e o chefe militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em Beirute.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte