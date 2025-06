Israel afirma ter frustrado ataque do Irã contra cidadãos israelenses no Chipre

A ilha do Mediterrâneo, que fica a cerca de uma hora de voo de Tel Aviv, é um dos destinos preferidos de turistas do país judeu

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou neste sábado (21) que uma tentativa de ataque contra cidadãos israelenses no Chipre, supostamente planejada pelo Irã, foi frustrada com o apoio das autoridades locais. “O Corpo da Guarda Revolucionária tentou realizar um ataque contra cidadãos israelenses no Chipre”, escreveu Saar na rede social X. Ele não deu detalhes sobre o plano, mas destacou a atuação conjunta entre os serviços de segurança de Israel e do Chipre.

O Chipre, que fica a cerca de uma hora de voo de Tel Aviv, é um dos destinos preferidos de turistas israelenses. Mais cedo, a polícia cipriota informou a prisão de um suspeito por envolvimento em “infrações relacionadas ao terrorismo”, após uma operação coordenada. O nome e detalhes sobre o detido não foram divulgados por razões de segurança nacional.

Em Londres, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que o suspeito tem nacionalidade britânica. Já a imprensa cipriota noticiou que ele seria natural do Azerbaijão e teria se passado por turista britânico ao entrar no país, em maio. Segundo o site Philenews, ele manteria ligações com “agentes iranianos”. O suspeito passou por audiência a portas fechadas e permanecerá detido por ao menos oito dias. As acusações incluem terrorismo e espionagem.

Larnaca, cidade cipriota onde fica o principal aeroporto do país, tem servido como ponto estratégico na operação de repatriação de cidadãos israelenses após o fechamento do espaço aéreo de Israel por causa da guerra contra o Irã. Nos últimos anos, autoridades israelenses e cipriotas afirmam ter frustrado diversas tentativas de ataques semelhantes no país mediterrâneo.

