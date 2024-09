Israel alerta cidadãos libaneses para ficarem longe de edifícios usados ​​pelo Hezbollah

Agência estatal libanesa ‘ANN’, considerou que estas mensagens ‘fazem parte da guerra psicológica adotada pelo inimigo’, em meio a uma tensão crescente na região

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Israel lançou nesta segunda-feira uma nova campanha de intensos bombardeios contra diferentes áreas do sul do Líbano



O Exército de Israel alertou os cidadãos do Líbano nesta segunda-feira (23) para ficarem longe de edifícios usados ​​pelo grupo xiita Hezbollah para armazenar armas, já que em breve lançará uma série de ataques no país contra os soldados islâmicos. “Nas últimas horas detectamos planos do Hezbollah para atacar cidadãos do Estado de Israel. O Exército começou a atacar há uma hora. Em um futuro próximo, o Exército atacará alvos terroristas no Líbano para eliminar ameaças”, afirmou em coletiva de imprensa o principal porta-voz militar israelense, Daniel Hagari.

O Líbano confirmou pouco depois que civis libaneses receberam “mensagens de alerta” israelenses para se manterem afastados de locais que possam ser alvo de ataques aéreos, tendo uma delas chegado inclusive ao gabinete do ministro da Informação do país árabe, Ziyad al Makari, sugerindo a evacuação desse departamento. “Os cidadãos de Beirute e de diversas regiões recebem mensagens telefônicas de alerta do inimigo israelense através da rede fixa, pedindo-lhes que evacuem rapidamente seus locais”, destacou a agência de notícias libanesa “ANN”.

A agência estatal libanesa considerou que estas mensagens “fazem parte da guerra psicológica adotada pelo inimigo”, em meio a uma tensão crescente sem precedentes devido aos ataques cruzados entre Israel e o Hezbollah. Israel lançou nesta segunda-feira uma nova campanha de intensos bombardeios contra diferentes áreas do sul do Líbano e do Vale do Bekaa, redutos do Hezbollah, em meio a uma tensão crescente após os ataques sem precedentes da semana passada em território libanês.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte