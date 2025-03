Israel ameaça civis, dá ultimato ao Hamas e fala em ‘destruição total’ de Gaza

Israel Katz, ministro da Defesa do Estado judeu, disse que enclave palestino ‘pagará o preço total’ se grupo terrorista não for removido e reféns israelenses não forem entregues

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez uma declaração nas redes sociais aos habitantes da Faixa de Gaza, ameaçando com a “destruição total” da área se o Hamas não for removido e se os reféns israelenses não forem entregues. Ele enfatizou que os recentes ataques aéreos contra o grupo militante representam apenas o início de uma ação mais ampla, com a evacuação da população das zonas de conflito prevista para ocorrer em breve. Katz também instou os palestinos a aceitarem a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugere a realocação dos moradores de Gaza para outros países, acompanhada da anexação do território.

Ele alertou que, caso essa oferta não seja aceita, “Israel agirá com forças que vocês ainda não conhecem”. Na última terça-feira, Israel intensificou os bombardeios em Gaza, resultando na morte de mais de 400 pessoas, entre elas mais de 100 crianças. O governo israelense justifica os ataques afirmando que o Hamas se recusou a negociar a liberação de 59 reféns, o que teria levado à escalada da violência.

Por outro lado, o Hamas nega ter rejeitado qualquer negociação e acusa Israel de utilizar justificativas enganosas para retomar os ataques. O grupo também responsabiliza os Estados Unidos pela intensificação dos bombardeios, afirmando que Washington tem plena responsabilidade pelos massacres ocorridos em Gaza.

