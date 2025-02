Israel anuncia ataque na Faixa de Gaza após disparo de foguete lançado por palestinos

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo que Israel está preparado para retomar a guerra ‘a qualquer momento’, depois de suspender a libertação de prisioneiros palestinos

O Exército de Israel indicou na noite desta segunda-feira (24), em um comunicado, que bombardeou um local de lançamento de foguetes na Faixa de Gaza, depois que um projétil lançado do território palestino caiu nesse local. “Mais cedo nesta manhã, um projétil lançado [da Faixa de Gaza] caiu no interior (…) e foi identificado. Há pouco, o Exército israelense bombardeou o local de lançamento de onde o projétil foi lançado, assim como outro local de lançamento na região”, detalhou o Exército.

A primeira fase do cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor após 15 meses de guerra devastadora, expira no início de março, sem que, até o momento, haja acordos para a segunda fase, destinada a solidificá-lo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo que Israel está preparado para retomar a guerra “a qualquer momento”, depois de suspender a libertação de prisioneiros palestinos.

Desde o início do cessar-fogo, o grupo terrorista palestino Hamas libertou 25 reféns israelenses vivos em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos. Ao anunciar o adiamento da libertação de prisioneiros palestinos, Netanyahu argumentou que isso se deve às “cerimônias humilhantes” às quais os reféns israelenses são submetidos em Gaza durante a libertação. O Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel desencadeou a guerra, advertiu que o adiamento da libertação dos prisioneiros palestinos pode “colocar em perigo” o acordo de cessar-fogo.

