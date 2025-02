Hamas e Hezbollah voltam a ameaçar Israel

Líder do grupo extremista libanês prometeu que continuará lutando contra o estado judeu em declaração feita no último domingo (24) diante de uma multidão que se reuniu para homenagear Hassan Nasralla

A cerimônia, que havia sido adiada por questões de segurança, foi monitorada de perto por aviões israelenses



Durante um funeral em Beirute, no Líbano, o grupo Hezbollah reafirmou seu compromisso de continuar a luta contra Israel. A declaração foi feita diante de uma multidão que se reuniu para homenagear o líder do grupo, Hassan Nasrallah, e seu sucessor, ambos mortos em ataques israelenses. A cerimônia, que havia sido adiada por questões de segurança, foi monitorada de perto por aviões israelenses. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que a presença dos jatos da Força Aérea sobrevoando o evento era uma mensagem clara para qualquer um que ameaçasse o país.

Paralelamente, o governo de Israel anunciou a evacuação de 40.000 moradores de três campos de refugiados no norte da Cisjordânia ocupada, onde o exército realiza uma grande operação há um mês. As forças israelenses também enviaram uma unidade de tanques à cidade de Jenin, prometendo expandir ainda mais as operações na região. A situação aumenta a tensão, especialmente após o grupo Hamas ter libertado seis reféns israelenses, conforme um acordo de trégua firmado em janeiro. No entanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que a libertação de 620 prisioneiros palestinos, prevista no acordo, não ocorrerá até que a próxima liberação de reféns seja garantida sem cerimônias humilhantes.

O cessar-fogo na Faixa de Gaza permanece frágil, com o Hamas acusando Israel de violar o acordo e pedindo a intervenção de mediadores internacionais, especialmente dos Estados Unidos, para pressionar pela libertação imediata dos prisioneiros palestinos. A situação na fronteira com o Líbano também é motivo de preocupação para Israel, com o Hezbollah prometendo continuar sua resistência. A região continua em estado de alerta, com a possibilidade de retomada dos combates a qualquer momento.

*Com informações de Paulo Edson Fioré

*Reportagem produzida com auxílio de IA