Israel anuncia fim das grandes operações no norte de Gaza e destruição da infraestrutura do Hamas

O exército de Israel declarou neste domingo, 7, que concluiu as grandes operações de combate no norte de Gaza e finalizou o desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas na região. Essa ação ocorre exatamente no momento em que a guerra contra o grupo terrorista completa três meses. O porta-voz das forças militares, contra-almirante Daniel Hagari, afirmou no sábado, 6, que não há planos de enviar mais tropas para o norte de Gaza. Ele ressaltou que as forças continuarão a fortalecer as defesas ao longo da cerca entre Israel e Gaza, além de concentrar seus esforços nas áreas central e sul do território. O anúncio foi feito antes da visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Israel. Membros da administração de Joe Biden têm instado Israel a reduzir sua campanha aérea e terrestre em Gaza, optando por ataques mais direcionados contra os líderes do Hamas, a fim de evitar danos aos civis palestinos.

Nas últimas semanas, Israel já vinha diminuindo suas operações militares no norte de Gaza e intensificando suas ações no sul do território, onde a maioria dos 2,3 milhões de palestinos que vivem em Gaza está presa em áreas cada vez menores sob bombardeios israelenses, o que tem gerado uma crise humanitária. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou neste domingo que a guerra não terminará até que os objetivos de eliminar o Hamas, recuperar os reféns israelenses e garantir que Gaza não seja uma ameaça para Israel sejam alcançados. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques israelenses já causaram a morte de mais de 22,8 mil palestinos e feriram mais de 58 mil. No entanto, esses números não foram confirmados de forma independente.

Neste domingo, dois jornalistas foram mortos em um ataque aéreo perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza. Entre as vítimas está Hamza Dahdouh, filho mais velho de Wael Dahdouh, principal correspondente da Al-Jazeera em Gaza. A Al-Jazeera exibiu imagens emocionantes de Dahdouh chorando sobre o corpo de seu filho antes de sair atordoado. Outro ataque aéreo atingiu uma casa entre Khan Younis e Rafah, matando pelo menos sete pessoas. Os corpos foram levados para um hospital próximo, de acordo com um jornalista da Associated Press presente no local. As forças israelenses estão avançando sobre a cidade central de Deir al-Balah, onde os moradores de vários bairros foram alertados no sábado para evacuarem suas casas por meio de panfletos lançados sobre a cidade. A organização Médicos Sem Fronteiras anunciou a retirada de sua equipe médica e suas famílias do Hospital dos Mártires de Al Aqsa, em Deir al-Balah, devido ao aumento do perigo. A Organização Mundial da Saúde fez um apelo pela proteção dos profissionais de saúde em toda Gaza. O porta-voz militar, Hagari, afirmou que são esperados combates esporádicos no norte de Gaza, juntamente com disparos ocasionais de foguetes em direção a Israel. Ele ressaltou que membros do Hamas ainda estão presentes, mas sem uma estrutura organizada e sem comandantes.