Israel anuncia libertação de 39 prisioneiros palestinos

Decisão vem após Hamas entregar 20 reféns à Cruz Vermelha neste sábado

Bashar TALEB / AFP Prisioneiros palestinos foram liberados por Israel



A Autoridade Penitenciária israelense anunciou neste sábado (25) à noite que libertou 39 prisioneiros palestinos. A decisão veio após o Hamas libertar um segundo grupo de reféns no âmbito do acordo entre Israel e o grupo armado. Segundo autoridades, os prisioneiros palestinos são todos mulheres e adolescentes menores de 19 anos, assim como os reféns libertados, que são mulheres e crianças. O acordo de quatro dias prevê a libertação de um total de 50 reféns israelenses e 150 palestinos detidos em Israel. O trato foi firmado com a ajuda de lideranças do Catar e do Egito, que conversaram com ambos os lados antes da decisão de trégua pelo período de quatro dias. “Os obstáculos à libertação de prisioneiros foram superados através de contatos entre o Catar e o Egito com ambos os lados”, postou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros catari, Majed al-Ansari. Na última sexta-feira, 24, o Hamas liberou 24 reféns, incluindo israelenses, um filipino e tailandeses.

*Com informações da AFP.