Israel anuncia ‘nova fase da guerra’ e desloca tropas para perto da fronteira do Líbano

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou que a dinâmica da guerra está se deslocando para o norte, com as tropas israelenses se movendo em direção à fronteira libanesa. Essa afirmação surge em um contexto de ações israelenses contra as comunicações do Hezbollah, que incluem a interceptação de pagers e walkie-talkies. Gallant enfatizou a importância de adaptação e firmeza nas operações militares, que exigem coragem e determinação. As tensões entre Israel e Hezbollah se intensificaram desde o início do conflito em Gaza, com o Hezbollah disparando foguetes em apoio ao Hamas. O ministro expressou a intenção de garantir que os residentes do norte de Israel possam retornar para suas casas em segurança. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Herzl Halevi, afirmou que as forças estão prontas para os próximos desdobramentos da guerra.

Especialistas em defesa analisam que, caso o ataque de 7 de outubro tivesse sido realizado pelo Hezbollah, o número de israelenses afetados poderia ser significativamente maior, dada a superioridade tecnológica e de força do grupo. O Hezbollah, que recebe financiamento do Irã, conta com um vasto arsenal e cerca de 100 mil combatentes, possuindo a capacidade de atingir qualquer parte do território israelense. A situação atual exige uma resposta estratégica por parte de Israel, que busca não apenas neutralizar as ameaças, mas também restaurar a segurança na região. A movimentação das tropas para o norte reflete uma mudança nas prioridades militares, com foco em conter a influência do Hezbollah e garantir a proteção da população israelense.

