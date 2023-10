Israel admite que atacou campo de refugiados em Gaza e diz que matou líder do Hamas

Bombardeio em Jabalia, local controlado pelo grupo terrorista palestino deixa ao menos 50 mortos; Forças de Defesa israelenses dizem que região atacada serviu como centro de treinamento para massacre de 7 de outubro

Mahmud HAMS / AFP Palestinos oram pelos corpos das pessoas mortas em um ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza



Israel assumiu a autoria do bombardeio no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, que deixou ao menos 50 pessoas mortas e 150 feridas, informou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari. “Durante a tarde, a infantaria e as forças blinda das garantiram um reduto central do Hamas na parte oeste de Jabalia. Esta fortaleza serviu como centro de treinamento para o massacre de 7 de outubro”, diz um trecho do comunicado da FDI. As forças israelenses também dizer ter matado um dos líderes do Hamas, Ibrahim Biari, comandante do Batalhão Central Jabaliya do grupo palestino. “Há pouco tempo, caças das FDI, agindo com base na inteligência da ISA [agência israelense], mataram Ibrahim Biari, o comandante do Batalhão Central Jabaliya do Hamas”, segue o grupo militar.

O campo de refugiados de Jabalia é controlado pelo grupo islâmico palestino Hamas. Alguns dos mortos foram levados para o Hospital Indonésio da faixa, enquanto outros transferidos para o centro Kamal Adwan, ambos no norte do enclave. Um responsável de Relações Públicas do Hospital Indonésio explicou que os atentados ocorreram por volta das 15h (horário local, 10h de Brasília). Após a oração da tarde, “começaram a chegar um grande número de feridos ao Departamento de Urgências, chegando às centenas, a maioria eram crianças e mulheres”, destacou a fonte. Ele não descartou que o número de mortos possa ser maior, já que ainda há muitas pessoas sob os escombros dos prédios derrubados. Muitas das casas da zona bombardeada, onde existiam túneis no subsolo, foram reduzidas a nada após este ataque, uma vez que os impactos provocaram um buraco no solo que arrastou as casas vizinhas. As proximidades do Hospital Indonésio têm sido alvo de bombardeios israelenses desde a noite passada, e até o centro de saúde sofreu danos materiais devido a explosões próximas, embora não tenha tido qualquer impacto direto. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, centenas de palestinos foram mortos ou feridos hoje em um bombardeio israelense contra o campo de refugiados de Jabalia. Por outro lado, o porta-voz do Ministério do Interior do Hamas, Iyad Bozum, disse em entrevista coletiva que há 400 mortos e feridos na queda de seis bombas “de fabricação americana” lançadas por aviões israelenses contra áreas residenciais de Jabalia.

A guerra entre Israel e Hamas, que está no 25º dia, começou após o braço armado da organização islâmica palestina ter atacado o território israelense no último dia 7, deixando 1,4 mil mortos, mais de 5,4 mil feridos e 240 raptados, que foram levados para Gaza. Desde essa data, Israel bombardeia diariamente a Faixa e, na última sexta, expandiu suas operações terrestres contra Gaza, o que causou mais de 8,5 mil mortos e mais de 21,5 mil feridos, segundo as autoridades de Gaza.

*Com informações das agências internacionais