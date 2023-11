Israel assumirá segurança de Gaza por período indeterminado, diz Netanyahu 

Primeiro-ministro israelense também disse que seu governo não vê possibilidade de um cessar-fogo neste momento

Reprodução/Twitter/@IsraeliPM Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertiu nesta segunda-feira, 6, que o país será o encarregado da segurança em Gaza por tempo indeterminado, uma vez terminada a guerra que está sendo travada com o grupo islâmico Hamas no território palestino. “Acho que Israel terá, por um período indefinido de tempo, a responsabilidade geral pela segurança, porque já vimos o que acontece quando não a temos”, disse Netanyahu em um trecho de uma entrevista à rede americana de televisão “ABC News”. “Quando não temos essa responsabilidade pela segurança, o que temos é uma erupção do terror do Hamas em uma escala que não poderíamos imaginar”, acrescentou. Perguntado sobre quem deveria governar Gaza após o fim da guerra, o primeiro-ministro israelense respondeu: “aqueles que não quiserem seguir o caminho do Hamas”. Netanyahu também disse que seu governo não vê possibilidade de um cessar-fogo em Gaza, a menos que os mais de 240 reféns em poder do Hamas após o ataque de 7 de outubro em território israelense sejam libertados. “Não haverá um cessar-fogo geral sem a libertação dos reféns”, enfatizou o premiê, embora tenha afirmado que seu governo realizaria “pequenas pausas táticas” de “uma hora” para permitir o acesso da ajuda humanitária.

*Com informações da EFE