Manifestantes pró-Palestina mancham entrada na Casa Branca com mãos vermelhas

Ato foi em protesto a guerra no Oriente Médio que chegou ao 31º dia nesta segunda-feira, 6; protestantes gritavam ‘Ala é Grande’ e ‘cessar-fogo agora’

REUTERS/Kevin Lamarque Funcionário do Serviço Nacional de Parques limpa tinta vermelha em um portão da Casa Branca com as palavras "Palestina Livre" e impressões de mãos vermelhas



Manifestantes pró-Palestina carimbaram várias mãos vermelhas na entrada da Casa Branca, no sábado, 4, em protesto contra a guerra no Oriente Médio, que acontece desde o dia 7 de outubro e o apoio dos Estados Unidos a Israel, o que tem impossibilitado chegar a um cessar-fogo na região. De acordo com a ‘Fox News’, eles também sacudiram o portão enquanto xingavam o presidente Joe Biden e gritavam ‘Allahu Akbar’ (Ala é Grande, na tradução) e ‘cessar-fogo agora’. Em entrevista ao Washington Post, a manifestante Manar Ghanayem, declarou que eles estavam ali “para permitir que nossas vozes e orações sejam ouvidos e esperando que mudemos a forma como as pessoas veem este conflito”. Segundo o Serviço Secreto dos Estados Unidos, tudo foi resolvido sem incidentes. A guerra no Oriente Médio chegou nesta segunda-feira, 6, ao 31º dia e já deixou mais de 10 mil mortos, sendo a maior parte na Faixa de Gaza, local constantemente bombardeado desde o começo da guerra entre Israel e Hamas.