Israel realiza ataque de ‘grande força’ à capital do Líbano

FADEL ITANI / AFP Uma coluna de fumaça se eleva do local de um ataque aéreo israelense nos subúrbios ao sul de Beirute



Israel continua sua campanha de ataques contra o Hezbollah no Líbano. Conforme o Wall Street Journal, a ofensiva israelense atingiu áreas suburbanas do sul de Beirute, depois que a milícia libanesa atirou dezenas de mísseis contra Israel.

Mais cedo, uma reportagem do Canal 12 de Israel revelou que Tel-Aviv enviou uma mensagem para o Líbano ameaçando começar a mirar em infraestrutura nacional, caso no governo libanês não controle as ações do Hezbollah.

Uma série de fortes explosões sacudiu Beirute, a capital do Líbano, depois que o exército israelense anunciou que está atacando com “grande força”. Em paralelo, o movimento libanês pró-Irã afirmou ter lançado “dezenas de foguetes” contra o norte de Israel.

O Irã ainda segue como um alvo. O porta-voz militar de Israel, Effie Defrin, disse que seu exército ainda tem “uma ampla lista de alvos” em solo iraniano e que ampliará suas operações. Horas antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito terminará “em breve” e que “praticamente não resta nada para atacar” na república islâmica.

Erro de coordenadas

O jornal New York Times afirma que um erro na seleção de alvos por parte dos Estados Unidos provocou o ataque com mísseis Tomahawk contra uma escola primária iraniana.

As autoridades do país afirmam que o ataque no sul do país deixou mais de 150 mortos. A AFP não pode acessar o local do ataque nem verificar o número de vítimas.

*Com Estadão Conteúdo e AFP