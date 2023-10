Israel atualiza para 239 número de reféns do Hamas

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que atuará pela liberação das vítimas da ação terrorista

EFE/EPA/ANDY RAIN Membros da comunidade judaica do Reino Unido realizam uma manifestação de solidariedade em Londres, Grã-Bretanha



O número de reféns levados pelo grupo terrorista islâmico Hamas subiu para 239 neste domingo, 29. A informação foi confirmada pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari. As autoridades israelenses não deram detalhes exatos sobre a identidade de todos os desaparecidos, mas há a informação de que crianças e idosos estão entre eles. No último balanço, haviam 234 reféns. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou a incursão terrestre na Faixa de Gaza no último sábado. “Queremos destruir as capacidades do Hamas e trazer nossos cidadãos de volta para casa”, destacou. Ao todo, mais de 1400 pessoas morreram em Israel após os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Segundo autoridades do território, a maioria delas eram civis. Outras pessoas estão desaparecidas ou foram levadas como reféns para o território palestino.