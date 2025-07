Israel autoriza lançamentos de ajuda e envia comida por paraquedas à Gaza, onde crise por fome se agrava

Governo israelense havia imposto no início de março um bloqueio total ao território, que foi parcialmente flexibilizado no final de maio, provocando carências de alimentos, medicamentos e suprimentos essenciais

Israel, sob crescente pressão internacional para desbloquear a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, anunciou neste sábado (26) a retomada do lançamento aéreo de suprimentos sobre o território, ação da qual o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos estão prontos para participar.

O exército israelense anunciou, ainda, que lançou hoje ajuda humanitária por meio de paraquedas na Faixa de Gaza, em um momento em que milhares de palestinos enfrentam a ameaça da fome. O exército “realizou recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza”, publicou a instituição no Telegram. A entrega incluiu sete pacotes de ajuda com farinha, açúcar e comida enlatada, informou.

Bombardeios

A Defesa Civil do território palestino anunciou neste sábado a morte de 40 pessoas por bombardeios e disparos israelenses, enquanto um barco transportando ativistas pró-palestinos foi interceptado por soldados israelenses ao se aproximar da costa de Gaza.

Os militares foram vistos, em transmissão ao vivo divulgada online, embarcando no Handala, que partiu da Sicília, carregado com material médico, alimentos, equipamentos para crianças e medicamentos, em missão organizada pelo movimento internacional Flotilha da Liberdade.

A transmissão mostrou os ativistas sentados no convés com as mãos levantadas, assobiando a canção antifascista italiana “Bella Ciao” enquanto os soldados tomavam o controle da embarcação. Israel, que sitia Gaza desde o início da guerra contra os terroristas do Hamas em 2023, havia imposto no início de março um bloqueio total ao território, que foi parcialmente flexibilizado no final de maio, provocando severas carências de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.

A ONU e várias ONGs agora alertam sobre um aumento da desnutrição infantil e o risco de uma fome generalizada entre os mais de dois milhões de habitantes do território. No sábado, o Reino Unido anunciou que estava se preparando para enviar ajuda e evacuar “crianças que precisam de assistência médica”, em colaboração com “parceiros como a Jordânia”.

Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, declararam que retomariam os lançamentos “imediatamente”. O exército de Israel afirmou neste sábado que os lançamentos aéreos de ajuda para Gaza seriam retomados durante a noite e que corredores humanitários seriam estabelecidos para garantir o transporte seguro de comboios de alimentos e medicamentos da ONU.

Acrescentou que as primeiras entregas consistiriam em sete paletes com farinha, açúcar e alimentos enlatados fornecidos por organizações internacionais. Na sexta-feira, Paris, Berlim e Londres pediram a Israel que “levantasse imediatamente as restrições sobre o envio de ajuda”.

“Caro, ineficaz”

Os Emirados, Jordânia, França e outros países já participaram de operações de lançamento aéreo de ajuda sobre Gaza em 2024, às vezes consideradas perigosas. Muitos responsáveis humanitários destacaram na época que este método não poderia substituir o envio de ajuda por via terrestre.

O diretor da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, estimou neste sábado, em publicação no X, que “o lançamento aéreo não acabará com a fome crescente. É caro, ineficaz e pode até matar civis famintos”.

Também neste sábado, a Defesa Civil de Gaza anunciou a morte de 40 pessoas devido a operações israelenses, particularmente na Cidade de Gaza (norte), em Khan Yunis (sul) e em um campo no centro da Faixa. Segundo a organização, três pessoas morreram por disparos israelenses enquanto aguardavam ajuda humanitária, uma das quais foi morta quando os soldados abriram fogo contra um grupo de civis reunidos no noroeste da Cidade de Gaza. Em um comunicado, o Exército de Israel indicou que sua aviação bombardeou “mais de 100 alvos terroristas” em 24 horas.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes realizado pelo movimento terrorista islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que causou, do lado israelense, a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo levantamento baseado em dados oficiais. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que deixou pelo menos 59.733 mortos em Gaza, em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

