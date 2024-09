Israel bombardeia cerca de 30 plataformas de lançamento de foguetes no Líbano

Exército comunicou, ainda, que destruiu locais de infraestruturas terroristas que continham cerca de 150 lançadores prontos para disparar projéteis em direção ao território israelense

Ammar Ammar/AFP Fumaça sai do local de um ataque israelense que teve como alvo a área da fronteira sul do Líbano de Alman al-Shumariyah nesta quinta (19)



O Exército de Israel informou que realizou, nesta quinta-feira (19), cerca de 30 bombardeios contra plataformas de lançamento de foguetes e infraestruturas do movimento terrorista Hezbollah no Líbano. A Força Aérea “bombardeou aproximadamente 30 lançadores [de foguetes] do Hezbollah e locais de infraestruturas terroristas que continham cerca de 150 lançadores prontos para disparar projéteis em direção ao território israelense”, informou o Exército em um comunicado.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, nesta quinta-feira (19), declarou, ainda, que as operações militares israelenses contra o Hezbollah libanês “continuarão”. Ele se manifestou depois que o chefe do movimento islamista prometeu “punição justa” contra Israel após uma série de explosões mortais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O Hezbollah se sente perseguido, nossa série de ações militares continuará”, declarou Gallant, cujo país não comentou as explosões de pagers e walkie-talkies que na terça e quarta-feira mataram pelo menos 37 pessoas e feriram quase 3.000 em redutos do Hezbollah no Líbano.

(em atualização)

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira