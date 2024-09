Israel realiza bombardeios contra Hezbollah após explosões de eletrônicos no Líbano

Aviões de combate israelenses sobrevoaram Beirute, enquanto o líderdo grupo terrorista, Hassan Nasrallah, fazia um discurso em que prometeu vingança contra o país vizinho

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Durante sua fala, o líder do Hezbollah informou que o grupo havia atacado sete posições israelenses



Forças israelenses realizaram bombardeios direcionados a alvos do Hezbollah no Líbano, em um cenário de crescendo tensão após uma série de explosões que resultaram na morte de mais de 30 pessoas e deixaram milhares de feridos. Aviões de combate de Israel sobrevoaram Beirute enquanto o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fazia um discurso em que prometeu vingança contra o país vizinho. Nasrallah declarou que as recentes explosões ultrapassaram uma “linha vermelha” e que o Hezbollah intensificaria seus ataques diários contra o norte de Israel.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele também reconheceu que o grupo enfrentou um “golpe severo” e acusou Israel de ter a intenção de causar um grande número de mortes entre a população. Após os incidentes explosivos, o número de mortos chegou a 37, enquanto cerca de 3 mil pessoas ficaram feridas. Durante sua fala, o líder do Hezbollah informou que o grupo havia atacado sete posições israelenses, resultando em feridos do lado israelense e na morte de dois soldados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller