Israel confirma morte de dois homens desaparecidos desde o início da guerra

Informação foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel

Menahem KAHANA / AFP Soldados do exército israelense retornam após procurarem restos humanos após o ataque de 7 de outubro realizado por militantes palestinos no Estreito de Gaza



As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram nesta quinta-feira, 30, a morte de dois homens israelenses que estavam desaparecidos desde o início da guerra em 7 de outubro deste ano. A primeira morte foi confirmada pela família de Aviv Atzili, de 49 anos, e ocorreu quando o Hamas atacou a comunidade onde ele morava. Ele era casado com Liat Beinin, uma mulher de cidadania israelense-americana que foi liberta na última quarta-feira, 29. A morte de Ofir Tzarfati, de 27 anos, também foi confirmada pela FDI nesta quinta-feira. Ele estava desaparecido desde os ataques do grupo terrorista Hamas, mas não foi especificado quando e onde ele foi morto. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, a trégua entre Israel e Hamas foi prorrogada por mais um dia, até sexta-feira, 1º. A informação foi confirmada pelo Catar, país mediador do conflito.