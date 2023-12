COP28 anuncia fundo de US$ 420 milhões para países afetados pelo aquecimento global – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Giuseppe CACACE / AFP Acordo realizado já no primeiro dia da conferência realizada em Dubai é considerado histórico



A COP28 anunciou a criação de um fundo de US$ 420 milhões para apoiar países afetados pelo aquecimento global. O acordo realizado já no primeiro dia da conferência realizada em Dubai é considerado histórico. Seu anúncio foi aplaudido pelos delegados dos quase 200 países participantes da reunião.

Juíza que gritou com testemunha pediu afastamento por saúde ao TRT

A juíza Kismara Brustolin, que gritou com uma testemunha durante uma audiência em Santa Catarina, pediu afastamento por saúde ao Tribunal Regional do Trabalho. A magistrada foi afastada de audiências pelo tribunal na terça-feira, após o ocorrido na videoconferência em que se exaltou e ofendeu uma testemunha. No entanto, ela estava autorizada a emitir sentenças e despachos que estivessem pendentes.

Motoristas e cobradores de ônibus anunciam greve em SP nesta sexta

Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo anunciaram uma greve geral da categoria para amanhã, sexta-feira, dia 1º de dezembro. Segundo os sindicalistas, a greve irá afetar todas as linhas de ônibus da capital paulista. A paralisação será promovida por uma dissidência do Sindimotoristas, sindicato da categoria.