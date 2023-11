Israel confirma morte de soldado de 19 anos refém do Hamas em Gaza

Militar Noa Marciano foi sequestrada pela organização islâmica, que culpa os bombardeios israelenses pela fatalidade; família já foi comunicada

BRAÇO MILITAR DO HAMAS/ARQUIVOPESSOAL/REUTERS Israel confirma morte de soldado cativo mostrada em vídeo do Hamas



O Exército de Israel confirmou nesta terça-feira, 14, a morte de Noa Marciano, uma militar de 19 anos que era refém do Hamas em Gaza, um dia após o movimento islamista divulgar uma foto em que afirmava que ela faleceu em um bombardeio israelense. “O Exército declara a cabo Noa Marciano (…) morta. Ela foi sequestrada pela organização terrorista Hamas”, afirma um comunicado militar. A nota acrescenta que a família já foi informada. O porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, havia anunciado na noite de segunda-feira a morte da soldado na Faixa de Gaza, bombardeada incessantemente por Israel desde o ataque do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, de acordo com as autoridades de Israel. “O inimigo ataca e não é só a vida dos civis palestinos que está em perigo, o inimigo não se preocupa em matar prisioneiros: a prova é que matou a soldado prisioneira, que foi capturada viva (…), mas que morreu vários dias atrás em um bombardeio inimigo”, declarou. O Hamas também divulgou um vídeo da jovem, que afirma ter sido gravado em 4 de novembro, no qual ela a pedia a sua libertação. Os ataques israelenses a Gaza mataram mais de 11.200 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo o ministério da saúde do Hamas. 240 pessoas são mantidas de reféns pelo Hamas desde o início da guerra com Israel. Até o momento, apenas 4 mulheres foram libertadas.