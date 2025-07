Israel confirma ter atacado ‘alvo militar’ perto do Palácio Presidencial sírio

Desde segunda-feira, o Estado já havia perpetrado vários bombardeios contra as tropas de Damasco na província meridional de Al Sueida, medidas que justifica para impedir a militarização das zonas próximas

EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI Em um vídeo do momento do ataque, colunas de fumaça cinza cobrem o quartel-general do Estado-Maior e a praça dos Omíadas



O Exército de Israel confirmou nesta quarta-feira ter bombardeado “um alvo militar” na área do Palácio Presidencial sírio na capital, Damasco, em uma onda de ataques que podem durar dias. “Foi atacado um alvo militar na zona do Palácio Presidencial do regime sírio em Damasco”, detalhou um comunicado militar israelense, pouco depois de a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos ter denunciado o bombardeio. Cerca de uma hora antes, pela segunda vez nesta quarta-feira, Israel já havia bombardeado o quartel-general militar do regime sírio, de onde, segundo o Exército, “os comandantes do regime sírio dirigem as operações de combate e deslocam suas forças na zona de Al Sueida”. Este é o primeiro ataque contra a capital síria desde o início de fortes confrontos entre as forças governamentais sírias e facções da minoria drusa no sul do país.

Em um vídeo do momento do ataque, colunas de fumaça cinza cobrem o quartel-general do Estado-Maior e a praça dos Omíadas, após um bombardeio múltiplo contra várias partes do edifício que são lançadas pelos ares. Desde segunda-feira, o Estado judeu já havia perpetrado vários bombardeios contra as tropas de Damasco na província meridional de Al Sueida, medidas que justifica como uma tentativa de impedir a militarização das zonas próximas.

