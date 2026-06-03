Quem é a 1ª mulher não religiosa que chefiará a comunicação do Vaticano

Papa Leão XIV nomeou na terça-feira (2) Maria Montserrat Alvarado para ocupar o cargo de prefeita no dicastério responsável pelos sistemas de comunicação da Santa Sé

Divulgação/Vatican News Mexicana, Maria Montserrat Alvarado é formada por universidades dos Estados Unidos



O papa Leão XIV nomeou na terça-feira (2) a executiva de mídia Maria Montserrat Alvarado como prefeita do Dicastério para a Comunicação do Vaticano. Ela é a primeira mulher não religiosa a ocupar cargo na Cúria Romana.

A partir de 1º de novembro de 2026, Alvarado ficará responsável pelo departamento que supervisiona os sistemas de comunicação da Santa Sé, composto pelo Vatican News, Rádio Vaticano, L’Osservatore Romano, Vatican Media, Sala de Imprensa, Livraria Editora Vaticana, Tipografia Vaticana e Filmoteca Vaticana. Instituído pelo papa Francisco em 27 de junho de 2015, o dicastério possui funções operacionais e tecnológicas e é responsável por aprofundar e desenvolver temas teológicos e pastorais da Igreja Católica no campo da comunicação.

Alvarado sucederá Paolo Ruffini. Ele foi nomeado em 2018 pelo papa Francisco. Foi o primeiro prefeito não religioso de um dicastério da Cúria Romana.

Nascida na Cidade do México, Alvarado é formada pela Universidade Internacional da Flórida e pela Universidade George Washington. Ambas dos Estados Unidos. De 2009 a 2023, trabalhou no Fundo Becket para Liberdade Religiosa, onde se dedicou a programas de defesa da liberdade religiosa e à promoção da dignidade humana. Desde 2023, era presidente e diretora operacional da divisão jornalística da Eternal World Television Network, a EWTN News.

A nomeação de Alvarado dá continuidade ao processo de reforma e renovação da Cúria Romana iniciada pelo papa Francisco. Dessa forma, o pontífice e o seu sucessor, o papa Leão XIV, têm confiado a homens e mulheres não religiosos cargos de liderança na alta administração do Vaticano.