Israel destruiu os programas nuclear e de mísseis do Irã, diz Netanyahu

O premiê israelense deu declaração em meio às tratativas de Washington e Teerã de cessar-fogo

EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL Netanyahu disse que o conflito recente contra o Irã foi iniciado após receber indicações de que Teerã buscava expandir os programas



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado (11) que Tel-Aviv destruiu os programas nuclear e balístico iraniano. A declaração foi dada em meio às primeiras rodadas de negociação de paz entre os Estados Unidos e o Irã, no Paquistão.

Em um discurso televisionado, Netanyahu afirmou que a guerra contra o país persa também enfraqueceu o regime iraniano e seus aliados regionais. “Chegamos a uma situação na qual o Irã já não tem uma única instalação de enriquecimento em operação”, declarou.

Netanyahu disse que os Estados Unidos e Israel impediram que o Irã adquirisse uma bomba nuclear ao lançar um ataque em junho de 2025, seguido da campanha atual, que começou em 28 de fevereiro.

O primeiro-ministro afirmou que a guerra mais recente foi iniciada depois que informes de inteligência indicaram que o líder supremo anterior, o aiatolá Ali Khamenei, buscava expandir os programas nuclear e de mísseis. “Não podíamos ficar de braços cruzados. Agimos”, disse.

Segundo Netanyahu, durante décadas, a liderança iraniana e seus aliados vêm “ameaçando” Israel. “Eles queriam nos estrangular e [agora] somos nós que os estrangulamos. Eles nos ameaçavam com a aniquilação e agora lutam para sobreviver”, afirmou.

Quanto ao Líbano, Netanyahu disse que o país se aproximou de Israel com uma potencial proposta de acordo de paz. “Eu dei a minha aprovação, mas com duas condições: queremos o desarmamento do Hezbollah e queremos um acordo de paz real que perdure por gerações”, relatou.

Na sexta-feira (10), a presidência do Líbano informou que realizaria uma reunião com Israel em Washington na próxima semana para discutir um cessar-fogo na guerra. O Hezbollah e as forças israelenses se enfrentam desde 2 de março. Desde então, pelo menos 2.020 pessoas morreram nos ataques de Israel no Líbano, incluindo 248 mulheres, 165 crianças e 85 profissionais de saúde e de emergência, segundo o Ministério da Saúde libanês.

*AFP