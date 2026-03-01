Israel diz que 40 oficiais iranianos foram mortos; Irã confirma 6 nomes

A morte do Aiatolá Khamenei — que exercia poder quase absoluto sobre os assuntos religiosos, políticos e militares do país — foi anunciada no sábado pelo presidente dos EUA

KHAMENEI.IR / AFP Fornecida pelo gabinete do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em 13 de junho de 2025, mostra-o falando em Teerã



O exército israelense anunciou neste domingo (1) a morte de 40 altos oficiais iranianos, encabeçados pelo líder supremo do país, o Aiatolá Ali Khamenei, em uma onda de ataques dos EUA e de Israel.

A mídia oficial iraniana confirmou, até o momento, os nomes de seis figuras de alto escalão mortas durante uma reunião do Conselho de Defesa, e também relatou a morte de três membros da família de Khamenei.

Aqui estão os seis nomes confirmados pelo Irã, bem como um outro alto oficial que Israel sustenta ter sido morto:

Ali Khamenei

A morte do Aiatolá Khamenei — que exercia poder quase absoluto sobre os assuntos religiosos, políticos e militares do país — foi anunciada no sábado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que o descreveu como “uma das pessoas mais cruéis da história”. O Irã confirmou sua morte durante a noite, declarando 40 dias de luto e o início de um processo de transição. Sua filha, genro e neta também foram mortos nos ataques, segundo a mídia iraniana.

Mohammad Pakpour

Mohammad Pakpour assumiu a liderança da Guarda Revolucionária — o braço ideológico das forças militares iranianas — em junho, durante a guerra de 12 dias com Israel, da qual os EUA participaram brevemente.

Ali Shamkhani

Ali Shamkhani, conselheiro próximo do Líder Supremo, era um dos oficiais de segurança de mais alto escalão do Irã como chefe do Conselho de Defesa.

Gholamreza Rezaian

Gholamreza Rezaian era o chefe de inteligência nacional da polícia.

Abdolrahim Mousavi

Abdolrahim Moussavi era o chefe do estado-maior das forças armadas iranianas.

Aziz Nasirzadeh

Aziz Nasirzadeh era o ministro da defesa. Ele foi anteriormente comandante da força aérea iraniana e vice-chefe do estado-maior das forças armadas, antes de se tornar ministro em 2024.

Mohammad Shirazi

Mohammad Shirazi era o chefe do gabinete militar de Khamenei. Sua morte não foi confirmada pelo Irã, mas ele estava entre os nomes citados por Israel.

*AFP