Israel diz que se prepara para ‘próximas etapas’ da guerra contra o Hamas: ‘As tropas estão prontas’

Ministro da Defesa israelense, por outro lado, fez questão de ressaltar que não pretende ampliar o conflito contra outros países árabes

EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel



Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant informou que o país está se preparando para as “próximas etapas” do conflito contra o Hamas. Em conversa com a imprensa, nesta quinta-feira, 26, o membro do governo de Benjamin Netanyahu informou que o Exército israelense está preparado. “As manobras começarão quando as condições forem adequadas. Elas são complexas, mas as tropas estão prontas”, declarou. Apesar do discurso, Gallant fez questão de ressaltar que Israel não pretende ampliar a guerra contra outros países árabes. “Estamos travando uma guerra na frente sul contra o Hamas, preparados para qualquer desenvolvimento no norte, o Hezbollah está sofrendo muitas perdas. No entanto, não temos interesse em expandir a guerra”, acrescentou. Já sobre uma invasão terrestre na Faixa de Gaza, ele afirmou que “o dia em que isso ocorrerá não está longe… A manobra começará quando as condições forem adequadas”.

*Com informações da Reuters