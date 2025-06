Ainda sem endosso de Trump, países do G7 preparam resolução pedindo ‘desescalada’ da guerra no Oriente Médio

Manifestação destaca o direito de Israel à autodefesa e reafirma o compromisso dos países em manter a estabilidade dos mercados, com ênfase especial no setor de energia

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Donald Trump ainda não se manifestou



Os líderes do G7, que reúne as sete economias mais avançadas do mundo, elaboraram um rascunho conjunto solicitando a redução das tensões no conflito entre Israel e Irã. A manifestação destaca o direito de Israel à autodefesa e reafirma o compromisso dos países em manter a estabilidade dos mercados, com ênfase especial no setor de energia. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não se manifestou a favor do documento. Durante a cúpula, que está sendo realizada em Kananaskis, no Canadá, o chanceler alemão, Friedrich Merz, enfatizou em conversa com repórteres que o Irã não deve ter acesso a materiais que possam ser utilizados na fabricação de armas nucleares.

O evento conta com a presença do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontrará com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Trump expressou sua insatisfação com a ausência da Rússia no G7, considerando que a exclusão do país foi um erro que contribuiu para a escalada do conflito atual. Ele também comentou que o presidente russo, Vladimir Putin, se sente ofendido por ter sido afastado do G8 e sugeriu que a China poderia ser integrada ao grupo no futuro. O presidente dos EUA está programado para realizar reuniões bilaterais com outros líderes presentes na cúpula.

