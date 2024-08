Israel diz ter eliminado mais de 17 mil terroristas na guerra de Gaza

Conflito no enclave palestino se encaminha para o 11º mês e soma mais de 40 mil mortos

EFE/Ejército Israelí Exército de Israel em operação na Faixa de Gaza



O Exército de Israel afirmou nesta quinta-feira (15) que “eliminou mais de 17.000 terroristas” em dez meses de guerra com o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza. “As nossas forças continuam lutando em Gaza (…). Eliminamos mais de 17 mil terroristas até agora”, disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari. O Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza indicou pouco antes que 40.005 pessoas morreram no território palestino desde o início do conflito, em 7 de outubro, sem diferenciar o número de civis e terroristas. A informação vem em um momento em que as negociações indiretas para uma trégua no conflito que já dura dez meses tiveram uma “retomada promissora”, segundo os Estados Unidos, que fazem a mediação. As negociações foram retomadas em Doha, capital do Catar, após forte pressão dos países mediadores – EUA, Egito e Catar – para encerrar um conflito com um potencial crescente de incendiar o Oriente Médio. “Hoje tivemos uma retomada promissora”, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, acrescentando que as negociações prosseguirão na sexta-feira. “Os obstáculos que ainda persistem podem ser superados, para poder concluir esse processo”, destacou. As negociações se baseiam em um plano de três fases anunciado em 31 de maio pelo presidente americano, Joe Biden.