Israel e Hamas se reúnem no Catar para tratar de negociações sobre cessar-fogo

Até o momento, não há um pronunciamento oficial dos envolvidos sobre a reunião

RONALDO SCHEMIDT / AFP Confronto entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza



A delegação israelense viajou nesta segunda-feira, 26, para Doha, capital do Catar, onde fica a sede do comando político do Hamas, para negociar um acordo de trégua e libertação de reféns da Faixa de Gaza. Os Estados Unidos, principal aliado político de Israel, está pressionando o país a concordar com uma trégua. Até o momento, Israel e Hamas não se pronunciaram oficialmente sobre a reunião. Enquanto publicamente, Israel afirma que negociará apenas uma pausa temporária nos ataques para libertar os mais de 100 reféns e a ostensiva continuará até que o Hamas seja erradicado e o controle de Gaza seja tomado. Por sua vez, o Hamas, que controla a região, afirma que não entregará os reféns enquanto Israel não prometer desistir da guerra.

*Com informações de Reuters