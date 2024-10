Israel elimina 440 Membros do Hezbollah em ataque no Líbano

Ações militares focaram em áreas nos subúrbios do sul de Beirute, além de campos de refugiados na região

O Exército de Israel anunciou que, neste sábado, 5, foram eliminados 440 membros do Hezbollah em operações terrestres e bombardeios aéreos. As ações militares focaram em áreas nos subúrbios do sul de Beirute, além de campos de refugiados na região. Além disso, as forças israelenses relataram a morte de dois oficiais de alta patente do Hamas no Líbano. De acordo com informações de autoridades libanesas, o conflito já resultou na morte de aproximadamente 1,4 mil libaneses, incluindo tanto civis quanto combatentes do Hezbollah, e forçou 1,2 milhão de pessoas a deixarem suas residências em um período inferior a duas semanas.

O sul do Líbano, que tem uma forte presença do Hezbollah, foi intensamente atacado após o início dos disparos de foguetes contra Israel, que se intensificaram após o ataque do Hamas em 7 de outubro. O Hezbollah, que conta com o apoio do Irã, foi responsável por cerca de 90 lançamentos de projéteis em direção a Israel neste sábado, embora a maioria tenha sido interceptada pelas defesas israelenses. Em resposta a essa escalada de violência, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país possui tanto o dever quanto o direito de se proteger e retaliar contra os ataques que vêm sendo realizados.

Publicado por Sarah Américo

