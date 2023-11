Israel encontra corpo de mulher sequestrada pelo Hamas perto de hospital em Gaza

Vítima foi identificada como Yehudit Weiss, uma mulher de 65 anos; Exército israelense não forneceu mais informações sobre a causa da morte, mas disse que ela era e recebia tratamento médico para câncer de mama

TRAGA-OS PARA CASA SITE/Reuters Yehdit Weiss era uma das reféns do Hamas



O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira, 16, que encontrou o corpo de um refém sequestrada pelo Hamas em um prédio próximo ao hospital Al Shifa, onde Israele realizou uma operação de busca na quarta-feira, 15, e qual eles acusam de ser abrigo para os integrantes do grupo islâmico. O corpo encontrado foi identificado como o de Yehudit Weiss, uma mulher de 65 anos sequestrada em 7 de outubro por milicianos palestinos no kibutz Beeri, uma comunidade israelense próxima à Faixa de Gaza, disse um porta-voz militar, acrescentando que o corpo, “foi removido por tropas israelenses de uma estrutura adjacente” ao centro médico Al Shifa e posteriormente transferido para Israel. A descoberta de seu corpo é a primeira a ser feita na Cidade de Gaza – foi encontrado no centro da cidade – e também é o primeiro corpo de um prisioneiro que Israel encontrou em áreas mais internas do enclave após 41 dias de guerra.

De acordo com o Exército, o corpo de Weiss foi identificado como parte de um processo realizado por equipes médicas militares e do Rabinato, juntamente com o Instituto de Medicina Legal e a Polícia de Israel, que informaram parentes nesta quinta-feira. Em seu ataque a Israel em 7 de outubro, as milícias da Faixa de Gaza levaram mais de 240 reféns para a Faixa de Gaza, incluindo idosos, menores de idade e estrangeiros, e o Exército disse que sua “tarefa nacional” agora “é localizar os desaparecidos e devolver os sequestrados às suas casas”. O corpo de Weiss foi encontrado ao lado de equipamentos militares, “incluindo fuzis Kalashnikov”, informou o Exército, ao sugerir que ela estava sendo vigiada por milicianos no local de cativeiro. O Exército não forneceu mais informações sobre a causa da morte da prisioneira, nem disse se ela morreu em meio a combates ou bombardeios na área, onde houve fortes conflitos nas últimas semanas.

De acordo com a imprensa israelense, Weiss era mãe de cinco filhos e estava recebendo tratamento médico para câncer de mama. No dia do ataque do Hamas, ela estava em sua casa no kibutz Beeri quando foi sequestrada, enquanto seu marido, Shmulik Weiss, foi encontrado morto. A descoberta do corpo ocorre no momento em que as forças israelenses realizam uma operação “precisa e direcionada” pelo segundo dia em um local próximo, o hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza. De acordo com Israel, o Hamas está escondendo sua principal instalação militar no enclave no mesmo complexo médico e nos arredores. Na quarta-feira, as forças israelenses anunciaram a descoberta de armas, alguns coletes das Brigadas al Qasam – braço armado do Hamas – e um notebook com informações e imagens de reféns em um quarto do hospital Al Shifa, embora ainda não tenha revelado a presença de túneis e de uma suposta rede militar subterrânea. Os funcionários do centro médico insistem que não houve nenhuma milícia ou atividade militar nas instalações durante a guerra.

