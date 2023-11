Governo inicia negociações para novo resgate de brasileiros e familiares em Gaza

Ainda não há um número preciso de quantas pessoas podem estar na segunda lista de repatriados, mas uma estimativa gira em torno de 40 nomes que serão submetidos às autoridades de Israel e Egito

Divulgação/Governo Federal/Força Aérea Brasileira Repatriados da Faixa de Gaza decolam do Egito rumo ao Brasil



O Ministério das Relações Exteriores começou uma nova rodada de negociações para repatriar uma segunda lista de brasileiros e familiares que permanecem na Faixa de Gaza. Os primeiros repatriados que chegaram ao Brasil vindos da região na segunda-feira, 13, requisitaram que o governo brasileiro também traga outros nacionais que ficaram no território palestino e familiares. Ainda não há um número preciso de quantas pessoas podem estar nessa segunda lista de repatriados, mas uma estimativa gira em torno de 40 nomes que serão submetidos às autoridades de Israel e Egito. A saída também precisa ser negociada com o grupo palestino Hamas, que controla o enclave. O Itamaraty não consegue ainda prever quando a segunda leva de repatriados vai sair de Gaza, mas começa a negociar com as autoridades. A passagem de Rafah, fronteira com o Egito, voltou a ser fechada após um breve intervalo de abertura, quando os brasileiros conseguiram atravessar a fronteira.

Nesta terça-feira, 14, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve uma reunião para intensificar e concluir as negociações para repatriar mais brasileiros. A Operação Voltando em Paz já trouxe para o território brasileiro 1.477 passageiros e 53 animais domésticos resgatados. Cerca de 150 militares e 37 profissionais de saúde (13 médicos, nove psicólogos e 15 enfermeiros) se envolveram na logística.

*Com informações da repórter Iasmin Costa