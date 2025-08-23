Jovem Pan > Notícias > Mundo > Israel faz novos ataques em Gaza e mata 25 pessoas, enquanto anúncio de fome aumenta pressão

Israel faz novos ataques em Gaza e mata 25 pessoas, enquanto anúncio de fome aumenta pressão

Dentre as vítimas, havia palestinos abrigados em tendas ou em busca de escassa ajuda alimentar

EFE/Ahmad Awad FOTODELDIA JERUSALÉN, 26/07/2025.- O pequeno gazatí Mohamed Motawaq, de tan solo 18 meses, de corpo esquelético pasa os dias em Gaza em brazos de sua mãe, Hidaya al Mutauaq, uma mulher viúva, de 30 anos, sem apenas leite e outros produtos básicos pelas restrições que Israel. A desnutrição mató para outras cinco pessoas, incluindo um bebê, nas últimas 24 horas em Gaza, informou o hospital Al Shifa da franja Palestina. EFE/Ahmad Awad Israel alegou que a declaração de fome é uma mentira

Novos ataques de Israel, incluindo tiroteios, mataram ao menos 25 pessoas neste sábado (23) em Gaza, de acordo com hospitais locais. Dentre as vítimas, havia palestinos abrigados em tendas ou em busca de escassa ajuda alimentar. As ofensivas acontecem enquanto o mundo digere o anúncio de que a fome agora está assolando a região.

Israel alegou que a declaração de fome é uma mentira, e o exército israelense avança com preparativos para tomar a Cidade de Gaza.

Os esforços para um cessar-fogo que poderia impedir a violência estão “em espera”, já que os mediadores da conversa aguardam os próximos passos de Israel.

