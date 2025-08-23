Jovem Pan > Notícias > Mundo > Zelensky afirma no Dia da Bandeira que não entregará território ‘ao ocupante’

Zelensky afirma no Dia da Bandeira que não entregará território ‘ao ocupante’

Este símbolo nacional, segundo o presidente, dá a quem retorna do cativeiro ‘a sensação de estar em casa e é algo que dá fé a quem vive nos territórios temporariamente ocupados’

  • Por Jovem Pan
  • 23/08/2025 08h52
Reprodução/X/@ZelenskyyUa Volodymyr Zelensky 'Esta bandeira representa tudo o que há de mais precioso para centenas de milhares de nossos combatentes'

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (23), em mensagem por ocasião do Dia da Bandeira, que não entregará o território ucraniano ao ocupante, em clara alusão à Rússia.

“Esta bandeira é a meta e o sonho de muitos de nossos compatriotas nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. E eles a protegem, a mantêm a salvo, porque sabem que não entregaremos nossa terra ao ocupante”, disse Zelensky em sua conta na rede social X.

A bandeira, segundo o presidente, dá a quem retorna do cativeiro a sensação de estar em casa e é algo que dá fé a quem vive nos territórios temporariamente ocupados. “Esta mesma bandeira encarna um sentimento de libertação para quem resgatamos do cativeiro russo. Quando veem as cores ucranianas, compreendem que o mal terminou”, afirmou.

“Esta bandeira representa tudo o que há de mais precioso para centenas de milhares de nossos combatentes, homens e mulheres de toda a Ucrânia, que defendem não só uma área em particular, não só Vovchansk ou Dobropillia, mas toda a nossa Ucrânia, e que arriscam suas vidas para conquistar o direito à existência de todo o nosso Estado”, acrescentou.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório

