Israel faz três novos bombardeios contra Beirute e mata genro de Nasrallah na Síria

Bombardeios israelenses deixaram ao menos 46 mortos e 85 feridos nesta quarta-feira (2) no Líbano

Fadel ITANI / AFP Três ataques israelenses tiveram como alvo o subúrbio no sul de Beirute na noite desta quarta (2)



O Exército de Israel realizou novos ataques ao subúrbio do sul de Beirute pouco antes da meia-noite (hora local) desta quarta-feira (2), informou uma fonte próxima do Hezbollah. É a terceira série de bombardeios israelenses contra o reduto do movimento terrorista pró-Irã em menos de 24 horas. Segundo a fonte, “três ataques israelenses tiveram como alvo o subúrbio no sul de Beirute na noite de hoje”.

O Hezbollah afirma que resiste ao avanço das forças de Israel no sul do Líbano. Os novos bombardeios atingiram as regiões sul e central da cidade. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, ao menos 46 pessoas morreram e 85 ficaram feridas devido a “bombardeios do inimigo israelense” nas últimas 24 horas em várias regiões do país.

O Exército de Israel informou hoje que oito soldados morreram em combate contra o Líbano, alguns por disparos de mísseis antitanque e outros pela explosão de morteiros enquanto tentavam retirar cinco outros oficiais feridos.

O Exército israelense, que enviou tropas terrestres para o Líbano na madrugada de terça-feira, disse que conduziu mais ataques contra alvos do Hezbollah após o grupo, ter disparado quase 200 projéteis na fronteira entre os dois países. Netanyahu condenou o ataque, disse que os inimigos cometeram “um grande erro” e que iriam pagar por isso.

Hoje o chanceler israelense, Israel Katz, declarou o secretário-geral da ONU, António Guterres, “persona non grata”, e o proibiu de entrar no país após acusá-lo de não condenar de forma vigorosa os ataques do Irã.

Morte do genro do chefe do Hezbollah

Outro ataque matou nesta quarta (2) o genro do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah (que havia sido morto por Israel na semana passada em um bombardeio contra o reduto do partido nos subúrbios de Beirute). Hassan Jafar al Qasir foi abatido hoje em um ataque israelense que causou no total três mortes em Damasco, informou uma ONG.

“Hassan Jafar al Qasir, genro de Hassan Nasrallah, é uma das duas vítimas libanesas do ataque israelense contra um apartamento em um prédio residencial no bairro de Mezzeh, em Damasco”, afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Hassan Jafar al Qasir era irmão de Jafar al Qasir, responsável pelo transporte de armas do Irã para o Líbano, que Israel anunciou ter matado em um bombardeio na periferia sul de Beirute.

