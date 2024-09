Israel intensifica ataques em Beirute em conflito com Hezbollah

Bombardeios tiveram como alvo lançadores de foguetes, depósitos de armamentos e prédios utilizados por terroristas; mais de 700 pessoas morreram no Líbano, e milhares foram forçadas a abandonar suas casas

WAEL HAMZEHEFE/EPA Fumaça sobe após um ataque israelense nos subúrbios ao sul de Beirute



Israel intensificou os ataques aéreos no Líbano na madrugada deste sábado (28), com bombardeios direcionados ao sul de Beirute. Esse é o maior ataque desde o início do conflito com o grupo Hezbollah, com o objetivo de atingir depósitos de armas e outras infraestruturas ligadas ao grupo islâmico. As Forças de Defesa de Israel confirmaram que os ataques tiveram como alvo lançadores de foguetes, depósitos de armamentos e prédios utilizados por membros do Hezbollah. Em comunicado, o governo israelense afirmou que os bombardeios buscam degradar as capacidades militares da organização e desmantelar sua “infraestrutura terrorista”.

O Hezbollah, por sua vez, respondeu com o lançamento de mísseis em direção à Alta Galileia, no norte de Israel. Sirenes de alerta foram acionadas, e alguns dos projéteis foram interceptados. Não há informações de vítimas até o momento. Na sexta-feira (27), o ataque israelense à capital libanesa deixou seis mortos e 91 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Além disso, o bombardeio atingiu a sede do Hezbollah nos arredores de Beirute, em uma tentativa de eliminar seu líder, Hassan Nasrallah, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Israel segue sem confirmar se ele foi atingido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esse novo episódio é parte da escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah, que se intensificou nos últimos dias. Desde o início dos ataques, mais de 700 pessoas morreram no Líbano, e milhares foram forçadas a abandonar suas casas, buscando refúgio em áreas mais seguras ou fugindo para países vizinhos. O governo israelense reforçou que a operação continuará até que o Hezbollah seja neutralizado, enquanto a comunidade internacional faz novos apelos por um cessar-fogo na região.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA