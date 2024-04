Israel mata comandantes do Hezbollah em resposta a ataque de drone que deixou três feridos

Segundo as forças de defesa israelenses, os mortos são: Ismail Yusaf Baz, comandante do setor costeiro, Muhammad Shahouri e Mahmoud Fadlallah, da unidade de foguetes das forças especiais Radwan

EFE/EPA/ATEF SAFADI Iron Dome israelense (sistema de defesa aérea) intercepta mísseis lançados do sul do Líbano, perto de Kiryat Shemona, no norte de Israe



O grupo islâmico pró-Irã Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (16) um ataque com dois drones contra posições israelenses, pouco depois de o Exército de Israel reportar três gravemente feridos na explosão de “dois drones armados” do Líbano. Os combatentes do Hezbollah realizaram “um ataque aéreo com drones suicidas (…) sobre Beit Hillel, atingindo as plataformas de lançamento do ‘Domo de Ferro’ e seu contingente”, indicou o grupo em um comunicado, em referência ao sistema de defesa aérea israelense. Enquanto o Hezbollah atacava o norte, as Forças de Defesa de Tel-Aviv reivindicaram a autoria de ataques aéreos no sul do Líbano e afirmaram ter matado pelo menos dois comandantes.

Um avião da Força Aérea “bombardeou e eliminou Ismail Yusaf Baz, comandante do setor costeiro do Hezbollah”, na região de Ain Baal, no Líbano, informou um comunicado militar. O alto funcionário “participou na promoção e planejamento de disparos de foguetes e mísseis antitanques contra Israel a partir da zona costeira do Líbano”, acrescentou. O Hezbollah lamentou a morte de Baz, mas sem entrar em detalhes sobre a posição que ocupava no grupo e referiu-se a ele apenas como “combatente”.

Este ataque ocorre dias após uma inédita agressão do Irã contra Israel, em resposta ao bombardeio de seu consulado em Damasco, pelo qual acusa o Exército israelense. As trocas de disparos na região da fronteira entre Israel e Líbano com o grupo apoiado pelo Irã ocorrem no momento em que o governo israelense discute como responder ao ataque lançado por Teerã no fim de semana. E em meio ao temor de que o conflito se amplie pelo Oriente Médio.

Em ataque separado, um carro foi atingido na cidade de Chehabiyeh, matando outros dois integrantes do Hezbollah. De acordo com o israelense, Times of Israel, o IDF assumiu a responsabilidade e afirmou que o alvo era Muhammad Shahouri, comandante da unidade de foguetes das forças especiais Radwan. Com ele no carro estava Mahmoud Fadlallah que, segundo Israel, integrava a mesma unidade e também morreu nesta terça. O IDF (sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel) afirma que o ataque conduzido por um avião da Força Aérea na região de Ain Baal matou Ismail Yosef Baz, apontado por Israel como comandante da unidade costeira do Hezbollah.

*Com agências internacionais