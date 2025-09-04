Israel mata mais 83 pessoas em Gaza, e total de mortes chega a 64.231

Segundo balanço dos hospitais, 17 falecidos buscavam ajuda humanitária nesta quarta; 370 palestinos perderam suas vidas por causas relacionadas à desnutrição e à fome desde o início da guerra

EFE/Haitham Imad Palestinos fogem com seus pertences para um campo de deslocados, a oeste da Cidade de Gaza



O Exército de Israel matou 83 pessoas em seus ataques contra a Faixa de Gaza ao longo desta quarta-feira (3), das quais pelo menos 17 foram mortas enquanto tentavam conseguir ajuda humanitária, segundo o balanço dos hospitais publicado nesta quinta-feira (4) pelo Ministério da Saúde do enclave palestino. Desde o início da guerra, após os ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel, as tropas já mataram pelo menos 64.231 moradores de Gaza, de acordo com o balanço das autoridades de saúde, que não diferenciam entre civis e combatentes. Outras 161.583 pessoas ficaram feridas devido aos constantes bombardeios e às incursões do Exército israelense.

Além das 83 vítimas mortais na quarta-feira, o Ministério da Saúde acrescentou à contagem de mortos pela guerra os nomes de 401 pessoas que haviam sido registradas como desaparecidas, após uma revisão do comitê judicial competente. Por isso, o registro total de mortos passou de 63.700 na quarta-feira para mais de 64.000 nesta quinta-feira.

Enquanto isso, 370 palestinos morreram por causas relacionadas à desnutrição e à fome desde o início da guerra, depois que os hospitais de Gaza registraram, ao longo da quarta-feira, três novas mortes, todas de pessoas com mais de 60 anos. A maioria das mortes por desnutrição foi registrada nos últimos meses de julho e agosto, após semanas de bloqueio à entrada de suprimentos por parte de Israel, que controla todos os acessos à Faixa de Gaza.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert