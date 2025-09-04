Jovem Pan > Notícias > Mundo > Israel mata mais 83 pessoas em Gaza, e total de mortes chega a 64.231

Israel mata mais 83 pessoas em Gaza, e total de mortes chega a 64.231

Segundo balanço dos hospitais, 17 falecidos buscavam ajuda humanitária nesta quarta; 370 palestinos perderam suas vidas por causas relacionadas à desnutrição e à fome desde o início da guerra

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 11h12
  • BlueSky
EFE/Haitham Imad Palestinos deslocados do norte da Faixa de Gaza fogem com seus pertences para um campo de deslocados, a oeste da Cidade de Gaza Palestinos fogem com seus pertences para um campo de deslocados, a oeste da Cidade de Gaza

O Exército de Israel matou 83 pessoas em seus ataques contra a Faixa de Gaza ao longo desta quarta-feira (3), das quais pelo menos 17 foram mortas enquanto tentavam conseguir ajuda humanitária, segundo o balanço dos hospitais publicado nesta quinta-feira (4) pelo Ministério da Saúde do enclave palestino. Desde o início da guerra, após os ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel, as tropas já mataram pelo menos 64.231 moradores de Gaza, de acordo com o balanço das autoridades de saúde, que não diferenciam entre civis e combatentes. Outras 161.583 pessoas ficaram feridas devido aos constantes bombardeios e às incursões do Exército israelense.

Além das 83 vítimas mortais na quarta-feira, o Ministério da Saúde acrescentou à contagem de mortos pela guerra os nomes de 401 pessoas que haviam sido registradas como desaparecidas, após uma revisão do comitê judicial competente. Por isso, o registro total de mortos passou de 63.700 na quarta-feira para mais de 64.000 nesta quinta-feira.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Enquanto isso, 370 palestinos morreram por causas relacionadas à desnutrição e à fome desde o início da guerra, depois que os hospitais de Gaza registraram, ao longo da quarta-feira, três novas mortes, todas de pessoas com mais de 60 anos. A maioria das mortes por desnutrição foi registrada nos últimos meses de julho e agosto, após semanas de bloqueio à entrada de suprimentos por parte de Israel, que controla todos os acessos à Faixa de Gaza.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Maduro diz que Venezuela tem 'fé inabalável na vitória' diante de ofensiva dos Estados Unidos
Mais de 2.200 mortos em terremoto no Afeganistão, diz novo balanço oficial
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >