Maduro diz que Venezuela tem ‘fé inabalável na vitória’ diante de ofensiva dos Estados Unidos

EUA enviaram um contingente militar ao mar do Caribe para combater o narcotráfico; presidente venezuelano afirma que ‘somos gente que ama a paz, mas somos guerreiros ferozes quando se metem com nossa terra’

  • 04/09/2025 10h28
EFE/Prensa del Palacio de Miraflores Nicolás Maduro garante que Venezuela seguirá 'de pé' e com 'fé inabalável na vitória' diante da ofensiva dos EUA Maduro garante que Venezuela seguirá 'de pé' e com 'fé inabalável na vitória' diante da ofensiva dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garantiu nesta quarta-feira (3) que seu país seguirá “de pé” e com “fé inabalável na vitória” diante do que classificou como uma “ofensiva” dos Estados Unidos, que enviou um contingente militar ao mar do Caribe para, conforme alegou, combater o narcotráfico. “Hoje o imperialismo lança uma nova ofensiva, não é a primeira nem a última, apenas mais uma ofensiva, e a Venezuela está de pé, e eu lhes digo (que) a Venezuela vai continuar de pé, com serenidade, com firmeza, com fé inabalável na vitória e em paz”, disse Maduro.

Na inauguração de um monumento em Caracas por ocasião do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, o político assegurou também que o país sul-americano continuará “em união nacional de todo o seu povo”, assim como de “todas as suas forças” militares e policiais. “Somos gente de bem, somos gente que ama a paz, mas que saibam, somos guerreiros ferozes quando se metem com nossa terra, com nossa história e com nossos direitos. Esta terra pertence aos venezuelanos, às venezuelanas, e não haverá vendedor da pátria, nem império que possa tocar e profanar o solo sagrado que nos foi legado pelos libertadores”, bradou.

O mandatário, a quem os EUA não reconhecem como presidente legítimo, rejeita o argumento do governo de Donald Trump sobre a luta contra o tráfico de drogas e assegura que o país norte-americano quer as riquezas naturais venezuelanas, entre as quais citou petróleo, gás e ouro.

Maduro também não fez qualquer referência durante o ato em Caracas sobre o anunciado ataque de militares americanos contra um barco que supostamente carregava droga e onde morreram, segundo Washington, 11 supostos integrantes da gangue criminosa transnacional de origem venezuelana Tren de Aragua, que foi designada como terrorista pelo governo Trump.

O presidente americano disse nesta quarta-feira que a Venezuela criou para o seu país um “tremendo problema”, em relação ao tráfico de drogas e à imigração irregular. “Não vamos mais tolerar isso”, advertiu Trump.

*Com informações da EFE

