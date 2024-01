Israel mata número dois do Hamas em bombardeio em Beirute

Grupo islâmico disse que assassinato não vai frear a resistência; primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, condenou o ataque e classificou a ação como um ‘crime’

Jamal ARURI / AFP Saleh Al-Arouri era o número dois do Hamas



Um bombardeiro de Israel em Beirute, Líbano, matou o número dois do Hamas, nesta terça-feira, 2, informaram funcionário de segurança libaneses. Segundo uma destas fontes, Al Arouri morreu junto com seus guarda-costas em um ataque contra o escritório do Hamas na periferia sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã. A emissora de TV do grupo islamista reportou, por sua vez, o “assassinato” de um de seus dirigentes. Apesar do ocorrido, o Hamas disse que isso não vai frear a “resistência”. No dia 7 de outubro, uma guerra foi desencadeada entre Israel e Hamas depois que o grupo islâmico invadiu o território israelense e matou 1.200 pessoas. Em retaliação, Israel lançou uma série de bombardeios na Faixa de Gaza. Os ataque já deixaram 22.185 mortos no enclave palestino. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, condenou o bombardeio israelense que matou o número dois do movimento islamista e classificou a ação como um “crime”. “Este novo crime israelense busca arrastar o Líbano para uma nova fase de confronto” com Israel, criticou o líder libanês em um comunicado. Os enfrentamentos entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas, limitam-se, até o momento, às regiões de fronteira no sul do Líbano.

*Com informações da AFP