Israel mata o líder do braço armado do Hamas

Dois dirigentes do Hamas confirmaram à AFP a morte de Al Hadad

Foto por OMAR AL-QATTAA / AFP Aqui está a tradução do texto para o português: --- Um incêndio eclodiu em um edifício residencial após um ataque israelense no bairro de Rimal, na Cidade de Gaza, em 15 de maio de 2026. Israel afirmou em 15 de maio que realizou um ataque em Gaza tendo como alvo Ezzedine Al-Haddad, a quem descreveu como chefe do braço armado do movimento palestino Hamas. Desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, os serviços de inteligência e militares israelenses têm travado uma ampla campanha visando as principais lideranças políticas e comandantes militantes do grupo em Gaza e por toda a região



Israel anunciou a morte do chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, apresentado como um dos arquitetos dos massacres de 7 de outubro de 2023.

Desde o dia do ataque surpresa do Hamas, quando combatentes do grupo mataram mais de 1.200 pessoas no território israelense, o Exército e os serviços de inteligência de Israel executam uma campanha contra os líderes políticos e os comandantes militares de alto escalão do grupo em Gaza e em toda a região.

Na sexta-feira, as Forças Armadas israelenses anunciaram um ataque aéreo em Gaza contra Hadad e, neste sábado, confirmaram a morte.

“O Exército e a agência de segurança interna anunciam que ontem (sexta-feira), em um ataque de precisão na área da Cidade de Gaza, o terrorista Ezedin Al Hadad foi eliminado”, afirma um comunicado militar.

Dois dirigentes do Hamas confirmaram à AFP a morte de Al Hadad.

“Ezedin Al Hadad foi assassinado ontem em um ataque israelense contra um apartamento e um veículo civil na Cidade de Gaza”, disse um dirigente do Hamas. Um integrante do braço armado do movimento confirmou o falecimento.

Fotografias da AFP registraram o momento em que várias pessoas carregaram o corpo de Hadad, envolto em uma bandeira do Hamas, apoiado em uma maca nas ruínas de um edifício.

O governo israelense apontou Al Hadad como “um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro de 2023” e também o acusava de ser responsável pelo sequestro de civis e soldados no mesmo dia.

O Hamas tomou 251 reféns em 7 de outubro de 2023.

“Hadad comandou o sistema de cativeiro de reféns do Hamas e se cercou de reféns em uma tentativa de evitar que fosse eliminado”, afirmou o Exército israelense.

Uma ‘conquista operacional significativa’

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, tenente-coronel Eyal Zamir, qualificou a morte do líder do braço armado do Hamas de “conquista operacional significativa”.

“Em todas as conversas que tive com os reféns que retornaram, o nome do arqui-terrorista Ezedin Al Hadad (…) surgiu algumas vezes”, afirmou Zamir em um comunicado.

“Hoje conseguimos eliminá-lo. As FDI continuarão perseguindo nossos inimigos, atacando-os e responsabilizando todos aqueles que participaram do massacre de 7 de outubro”, acrescentou.

O ataque desencadeou uma guerra, na qual a campanha de retaliação israelense devastou a Faixa de Gaza, onde vivem mais de dois milhões de palestinos, e matou mais de 72.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território, que atua sob autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Desde o início da guerra, Israel afirma ter eliminado vários líderes do Hamas, incluindo Yahya Sinwar, considerado um dos mentores do massacre de 7 de outubro.

Também matou Mohamed Deif, um comandante do braço armado do Hamas e outro importante idealizador do massacre.

Os ataques israelenses também atingiram membros do Hamas no Líbano, além de comandantes do movimento pró-iraniano Hezbollah, aliado do grupo, incluindo seu líder Hassan Nasrallah, assassinado em Beirute.

Apesar da entrada em vigor, em outubro, de um cessar-fogo entre Hamas e Israel, Gaza continua mergulhada em uma espiral de violência e as partes trocam acusações sobre violações da trégua.

Pelo menos 856 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo o Ministério da Saúde do território.

No mesmo período, o Exército israelense registrou a morte de cinco soldados em Gaza.