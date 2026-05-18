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Musk perde processo movido contra OpenAI por atraso no prazo

Os membros do júri em Oakland (Califórnia) consideraram, nesta segunda-feira (18), que os fatos alegados haviam prescrito

  • Por AFP
  • 18/05/2026 16h15
  • BlueSky
EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Elon Musk Decisão encerra uma batalha judicial determinante no setor de inteligência artificial e no Vale do Silício

Um júri de um tribunal federal rejeitou o processo movido por Elon Musk contra a OpenAI e seus cofundadores por ter sido apresentado fora do prazo, o que encerra uma batalha judicial determinante no setor de inteligência artificial e no Vale do Silício.

Os membros do júri em Oakland (Califórnia) consideraram, nesta segunda-feira (18), que os fatos alegados haviam prescrito, motivo pelo qual rejeitaram a denúncia contra o CEO da OpenAI, Sam Altman; seu presidente, Grego Brockman; a Fundação OpenAI; e a Microsoft.

A juíza Yvonne González Rogers aceitou e confirmou o veredicto do júri.

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