Israel ordena evacuação de civis em Khan Yunis após novos conflitos

Área em questão, que abrange 60 quilômetros quadrados, abriga acampamentos que carecem de saneamento básico e de infraestrutura médica

AFP Os palestinos deslocados que saíram com seus pertences de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, após uma ordem de evacuação do exército israelense, chegaram a Khan Yunis em 6 de maio de 2024, em meio ao conflito em curso entre Israel e o movimento Hamas palestino



As Forças de Defesa de Israel (FDI) emitiram uma ordem para que civis palestinos deixem uma área humanitária em Khan Yunis, na Faixa de Gaza, após um foguete ser disparado em direção a Israel, supostamente a partir dessa região. Essa é a segunda vez em uma semana que tal medida é tomada. Na última segunda-feira, bombardeios aéreos israelenses em Khan Yunis resultaram na morte de pelo menos 70 pessoas, conforme informações do Ministério da Saúde de Gaza. A área em questão, que abrange 60 quilômetros quadrados, abriga acampamentos que carecem de saneamento básico e de infraestrutura médica, de acordo com a ONU. O conflito em Gaza já causou a morte de mais de 39 mil pessoas, e a organização internacional estima que cerca de 17 mil crianças estejam desacompanhadas em meio à crise.

O início do conflito remonta ao dia 7 de outubro do ano passado, quando militantes do Hamas realizaram uma invasão em território israelense, resultando na morte de 1,2 mil pessoas e no sequestro de 250 indivíduos. Atualmente, cerca de 115 reféns permanecem em Gaza, com um terço deles sendo considerado morto. Após nove meses de intensos combates, o governo de Israel enfrenta crescente pressão para buscar um acordo com o Hamas que possibilite a devolução dos reféns e a cessação das hostilidades. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem discutido essa possibilidade com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris.

