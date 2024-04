Israel ordena fechamento de escolas e limita atividades diante de ameaça do Irã

Tensão entre os dois países se intensificou após Teerã prometer retaliações pelo bombardeio contra seu consulado em Damasco, que resultou na morte de sete membros da Guarda Revolucionária

JACK GUEZ/AFP A polícia israelense bloqueia uma estrada enquanto manifestantes se reúnem durante uma manifestação antigovernamental perto da sede do Ministério da Defesa, em Tel Aviv



Israel anunciou neste sábado (13) o fechamento das escolas em todo o país e restrições a reuniões públicas por motivos de segurança, após ameaças de ataques por parte do Irã. A partir de domingo (14), as atividades educacionais, excursões e saídas escolares e extracurriculares serão suspensas, afirmou o porta-voz do exército, Daniel Hagari. As medidas foram adotadas devido à situação de segurança e estarão em vigor no domingo e na segunda-feira. As reuniões ao ar livre serão limitadas a mil pessoas devido à Pessach, a Páscoa judaica, com restrições ainda maiores nas regiões fronteiriças. As atividades comerciais não serão afetadas. A tensão entre os dois países se intensificou após o Irã prometer retaliações pelo bombardeio contra seu consulado em Damasco, que resultou na morte de sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo dois generais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das restrições escolares e de reuniões públicas, o porta-voz enfatizou a importância da vigilância e responsabilidade da população diante da situação de segurança. Ele destacou que os sistemas de defesa e ataque da força aérea estão em alerta, com dezenas de aviões patrulhando os céus em prontidão. Hagari ressaltou a capacidade do sistema de defesa antiaérea, embora tenha alertado que a defesa não é totalmente infalível. O chanceler israelense, Israel Katz, cancelou uma viagem à Áustria e à Hungria devido à situação, priorizando a gestão das questões de segurança no país. Os eventos reforçaram as preocupações de uma escalada de conflito na região, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressando sua expectativa de represálias ao governo iraniano em um futuro próximo.

*Com informações da AFP