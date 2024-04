Biden reforça apoio a Israel e diz que Irã vai ‘fracassar’ se realizar o ataque

Estados Unidos e países europeus pediram que seus cidadãos não viajem para oterritório israelense nas próximas horas

EFE/EPA/ALLISON DINNER Biden prometeu apoio para Israel se o Irã atacar seus territórios



Diante da informação de que o Irã pode atacar Israel nos próximos dias, os Estados Unidos e alguns países da Europa passaram a emitiram alertas para que seus cidadãos não viajem para ao território israelense nas próximas horas. A eventual investida seria uma resposta à ofensiva que destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria, no começo do mês. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (12) a de que o ataque está perto de acontecer. “Não quero dar informação confidencial, mas minha expectativa é que será mais cedo ou mais tarde”, disse o presidente americano. Perguntado sobre a mensagem que gostaria de transmitir ao Irã, respondeu: “Não o faça! Ajudaremos Israel a se defender e o Irã vai fracassar”, disse. Mais cedo, a imprensa dos EUA repercutia que o ataque deveria acontecer em 48 horas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar das recentes discordâncias em relação às ações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os EUA se comprometera em ajudar o país amigo e anunciaram nesta sexta o envio de reforços ao Oriente Médio enquanto Israel está em alerta diante de um possível ataque iraniano. O Irã prometeu retaliar o ataque de 1º de abril contra seu consulado em Damasco, uma operação que atribuiu a Israel. Sete membros dos Guardiões da Revolução morreram nesse ataque, entre eles dois generais. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu que americanos exerçam cuidado em Israel, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza “devido à situação de segurança e ao aumento das tensões regionais”.

Na Europa, o Reino Unido avisou que há “possibilidade de ataque no território israelense pelo Irã” e advertiu contra viagens ao país do Oriente Médio. “Há uma tensão crescente entre o Irã e Israel. Qualquer ação militar poderá aumentar rapidamente e representar riscos para toda a região”, disse a diplomacia britânica. A França também pediu que os cidadãos evitem viajar ao Irã, Líbano, Israel e Palestina nos próximos meses, segundo revelou o ministério das Relações Exteriores francês. Já a Alemanha instou os seus cidadãos a deixarem o Irã por conta do risco de uma repentina eclosão de um conflito amplo. “Não se pode descartar que as rotas de transporte aéreo, terrestre e marítimo também possam ser afetadas por uma escalada, com possíveis interrupções nas viagens de entrada e saída do Irã”, ressaltou.

*Com informações das agências internacionais