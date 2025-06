Israel reabre aeroportos e suspende parte das restrições relacionadas à guerra com Irã

Mudança marca um passo significativo na normalização das atividades aéreas no país

JACK GUEZ / AFP Saguão de embarque vazio no Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, em 13 de junho de 2025, depois que Israel fechou seu espaço aéreo para decolagens e pousos



Israel decidiu suspender a maior parte das restrições relacionadas à guerra, permitindo a reabertura de seus aeroportos. As operações nos terminais de Ben Gurion e Haifa estão sendo retomadas, com a eliminação dos limites anteriormente impostos sobre voos e passageiros. Essa mudança marca um passo significativo na normalização das atividades aéreas no país. Além disso, as Forças Armadas israelenses relaxaram as diretrizes de defesa, permitindo que todas as áreas, exceto aquelas próximas à Faixa de Gaza, voltem a operar sem as limitações que estavam em vigor. Essa flexibilização é um reflexo da nova situação de segurança que se estabelece na região.

Essas decisões ocorrem após o anúncio de um cessar-fogo no conflito com o Irã, feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expectativa é que a redução das restrições contribua para a recuperação econômica e a normalização da vida cotidiana em Israel. Com a reabertura dos aeroportos e a flexibilização das diretrizes, o governo israelense busca restaurar a confiança da população e dos turistas.

