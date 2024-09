Parlamento Europeu reconhece Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela

A resolução, aprovada com 309 votos a favor, 201 contra e 12 abstenções, também reconhece María Corina Machado como líder das forças democráticas do país

Henry Chirinos/EFE Principal opositor de Maduro está asilado politicamente na Espanha, após sair do país por conta de perseguição política



O Parlamento Europeu reconheceu nesta quinta-feira (19) o líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo e democraticamente eleito da Venezuela, em texto não vinculante aprovado com os votos favoráveis do Partido Popular Europeu, dos ultraconservadores e da extrema direita. Principal opositor de Maduro está asilado politicamente na Espanha, após sair do país por conta de perseguição política.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A resolução, aprovada com 309 votos a favor, 201 contra e 12 abstenções, também reconhece María Corina Machado como líder das forças democráticas na Venezuela e pede que a União Europeia e seus Estados-membros — que têm competência em política externa — se unam no reconhecimento de González Urrutia.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte