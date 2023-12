Israel reconhece que matou ‘por erro’ três reféns identificados como ameaça

Autoridades israelenses acreditam que ao menos 132 reféns estão em poder do Hamas na Faixa de Gaza, sendo 112 vivos e 20 mortos

EFE/EPA/ANDY RAIN Membros da comunidade judaica do Reino Unido realizam uma manifestação de solidariedade em Londres, Grã-Bretanha



Israel reconheceu nesta sexta-feira, 15, que matou três reféns que tinham sido identificados, por erro, como ameaça. A informação foi dada pelo Exército israelense e essa é a primeira vez desde o começo da guerra que eles assumem a responsabilidade pela morte de pessoas sequestradas pelo Hamas. Durante o ataque a Israel, no dia 7 de outubro, o grupo islâmico sequestrou ao menos 240 pessoas, segundo o balanço israelense. Contudo, devido às negociações que houveram e o cessar-fogo estabelecido durante sete dias entre as partes, foi possível libertar 105 reféns – 81 israelenses e 24 estrangeiros (23 tailandeses e um filipino). A eles se juntaram outros quatro reféns que foram libertas anteriormente: uma mãe e uma filha israelenses-americanas e duas idosas israelenses. No começo de dezembro, o governo de Israel havia informado, com base em informações de inteligência e evidências coletadas pelas tropas posicionadas no enclave palestino, que 15 das 137 pessoas que ainda são feitas de reféns na Faixa de Gaza foram mortas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, emitiu um comunicado no qual publicou os nomes de “15 civis e militares que foram mortos e ainda estão sendo mantidos como reféns em Gaza”. Entre eles estão Shaked Dahan, Tomer Achims, Kirill Borovsky, Assaf Hammi, Mia Goren, Ofra Kidar, Aryeh Zalmanovitz, Eliyahu Margalit, Ronen Engel, Aviv Azili, Ravid Aryeh Katz, Shani Luke, Oren Goldin, Yonatan Samarno e Guy Iloz. Nesta sexta, o Exército de Israel disse que reuperu o corpo do refém franco-israelense Elya Toledano. “Durante uma operação em Gaza, o corpo do refém Elya Toledano, de 28 anos, foi recuperado pelas forças especiais do Exército e levado de volta a Israel”, declarou o Exército. O corpo de Elya Toledano, de 28 anos, foi levado de volta a Israel após ser identificado por especialistas forenses. Os militares Nik Beizer e sargento Ron Scherman também foram encontrados mortos. Segundo as autoridades israelenses, ambos também foram feitos reféns durante os ataques em outubro. Israel acredita que ao menos 132 reféns estão em poder do Hamas na Faixa de Gaza, sendo 112 vivos e 20 mortos.