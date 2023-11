Israel suspenderá bombardeios por quatro horas diariamente no norte de Gaza

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, fez o anúncio sobre as pausas; governo israelense, porém, segue sem aceitar cessar-fogo

MEHDI FEDOUACH / AFP Israel disse que vai suspender bombardeios e Gaza por quatro horas por dia



Israel fará pausas diárias de quatro horas nos bombardeios ao norte da Faixa de Gaza. A informação foi revelada pela Casa Branca, nesta quinta-feira, 9. “Os israelenses disseram-nos que não haverá operações militares nestas áreas durante a pausa e que este processo começa hoje”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. “Temos instado os israelenses a minimizar as baixas civis e a fazer tudo o que puderem para reduzir esses números. As pausas vão proporcionar espaço para que os civis possam sair do caminho do perigo por algumas horas”, acrescentou. A trégua, entretanto, não significa que o governo israelense está inclinada a aceitar um cessar-fogo. Nos últimos dias, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou que não deixará de ocupar Gaza até acabar com o grupo Hamas. Desde o início do novo conflito, mais de 11 mil pessoas morreram, sendo a maioria do lado palestino.