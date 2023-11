Ministro das Relações Exteriores de Israel afirma que brasileiros vão deixar Gaza nesta sexta-feira

Mauro Vieira, chanceler do Brasil, informou que conversou por telefone com Eli Cohen e foi avisado pelo colega israelense que grupo foi liberado para cruzar a fronteira

EFE/EPA/EDUARDO MUNOZ Ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen



Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza deixarão a região nesta sexta-feira, 10. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil declarou que a informação foi repassada pelo chanceler de Israel, Eli Cohen. De acordo com a nota, o governo israelense não conseguiu cumprir a promessa de liberar os brasileiros na terça-feira, 7, por causa de fechamentos inesperados na fronteira com o Egito. O ministro das Relações Exteriores de Israel, porém, garantiu que eles estarão na lista de estrangeiros autorizados a deixar o epicentro da guerra no Oriente Médio amanhã. “O ministro Mauro Vieira manteve esta tarde contato telefônico com o Ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Foi o 4º contato entre eles para tratar da situação dos brasileiros retidos em Gaza. Cohen afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, 8/11, por fechamentos inesperados na fronteira. Assegurou a Vieira que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã”, diz a nota do Itamaraty.

A passagem de estrangeiros para o Egito foi liberada em 1º de novembro. Desde então, o governo de Israel divulgou seis listas com nomes de civis, mas os brasileiros não foram contemplados. Neste período, estrangeiros dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha, México e outros países deixaram a Faixa de Gaza. A demora na repatriação causou revolta dos brasileiros. Mais cedo, Hasan Rabee, um dos 34 brasileiros que estão no epicentro do conflito, fez um desabafo nas redes sociais sobre a demora para cruzar a fronteira. “A gente já está bem cansado. Previsão era que saíssemos hoje pro Egito, mas a fronteira foi fechada e não sabemos como vai abrir. A promessa da embaixada era para quarta, mudou para quinta e hoje não tem mais previsão”, disse em sua conta no Instagram. Rabee relatou que só aliados do governo de Benjamin Netanyahu estão saindo. “Vi uma declaração do Embaixador de Israel falando que não tem nada a ver com o atraso dos brasileiros. Como não tem a ver? Vocês que fazem e publicam essa lista”, questionou o homem, alegando que s brasileiros estão sendo feitos de reféns por Israel.