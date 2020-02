Itália confirma terceira morte por coronavírus

A vítima é uma mulher que estava internada em Crema, na região da Lombardia. O número de infectados no país subiu para 150

EFE/EPA/Andrea Fasani Itália tem aumento nos casos do COVID-19



Autoridades italianas confirmaram neste domingo (23) a terceira morte por coronavírus no país. A vítima é uma mulher que estava internada em um hospital na cidade de Crema, região da Lombardia. A informação é da Ansa Brasil.

De acordo com o secretário de Bem-Estar da cidade, Giulio Gallera, a mulher estava internada no setor de oncologia em situação “muito comprometida”, que se agravou após contrair o vírus Covid-2019.

A primeira morte no país foi confirmada ainda na última sexta. E a segunda morte pelo vírus aconteceu neste sábado. Em ambos casos tratavam-se de pessoas acima dos 70 anos. As comemorações do tradicional Carnaval de Veneza foram canceladas neste domingo para evitar a disseminação do coronavírus.

O número de infectados na Itália subiu para 150 e cinco regiões do país são afetadas. Lombardia tem 112 casos, seguida por Vêneto, com 24. A região de Emilia Romagna tem nove, Piemonte tem seis casos confirmados, enquanto Lazio apenas um.

Segundo as autoridades de saúde, 54 pessoas estão hospitalizadas – 26 em terapia intensiva, 22 em isolamento domiciliar e mais de 50 mil pessoas estão em quarentena em onze cidades da Itália.